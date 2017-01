Hashtag # markedsføring Potter marketing Elsker du at hade Hashtags? Det skal du lade være med. Bruger du dem rigtigt, vil du også kunne få 488.487 eksponeringer af din virksomhed eller dit projekt. Hvordan? Se her ... Læs mere

MarketingCamp 2015 – konferencen om online markedsføring Potter Markedsføring Det er mange måder at lære om online markedsføring. Du kan følge blogs, abonnere på nyhedsmails, følge Facebooksider, lytte til podcasts, tage på kurser…. og du kan tage på konferencer. Der er Pro & Cons ved alle formater… men fælles … Læs mere

Bedste danske podcasts on online markedsføring Potter podcast Der er ved at være mange gode danske podcasts om online markedsføring og sociale medier. Det er en gave til os der holder af at lytte til kloge danske hoveder, der bevæger sig på det danske markede. Jeg har samlet … Læs mere

Forbered din podcast lydfil til iTunes Potter podcast Den sværeste del ved at podcaste er, at producere din lydfil og forberede den til iTunes… på den ”rigtige” måde. Det ved jeg fra personlig erfaring, men også fra mange andre danske podcastere. Det bedste jeg kunne gøre for at … Læs mere

Bedste podcast episoder fra PotterCut Potter podcast Har du fået taget hul på at lytte til podcast? Det bør du overveje. Der er masse at hente – og det fedeste er, at du kan gøre det mens du kører bil, cykler, går en tur, træner eller er … Læs mere

Gæsteindlæg om gæsteindlæg – effektiv link building Potter Links Jeg får ofte henvendelser fra andre i branchen der gerne vil gæsteblogge. Men der er langt imellem snapsene og det er få jeg har bragt. Men gæsteindlægget her bringer jeg gerne. Det er ren guf – og Torben Slot Petersen skriver … Læs mere

Digital Markedsføring 2012 Potter Online marketing Jeg laver lige en sniger… der er ikke åbnet for billetsalget endnu, men her er programmet. Følger du mig på Twitter, Facebook eller via min nyhedsmail, lader jeg dig vide når der er billetter. Der er åbnet for billetsalget på … Læs mere

Marketing Camp 2012 Potter Online marketing Det var med hjertet i halsen at jeg d. 19 april sparkede den første Marketing Camp i gang. Jeg var vildt spændt på om jeg havde fundet de rigtige oplægsholdere. Det var jeg fordi, hele tanken bag Marketing Camp ikke … Læs mere

100 artikler om online markedsføring Potter Online marketing Jeg har længe gået med tanken om at skrive den ultimative e-bog om online markedsføring. Der er så mange muligheder for at gøre sig synlig på internettet, men alt for få virksomheder kender og udnytter dem. Der er rigtigt meget … Læs mere