100 artikler om online markedsføring

Jeg har længe gået med tanken om at skrive den ultimative e-bog om online markedsføring. Der er så mange muligheder for at gøre sig synlig på internettet, men alt for få virksomheder kender og udnytter dem.

Der er rigtigt meget læsestof om online marketing på internettet, men kvaliteten er svingende, og guldkornene er til tider sjældne. Derfor har vi skabt Hecata – som kan ses som den største og mest opdaterede e-bog om online markedsføring. Konceptet er, at vi betaler eksperterne for at levere gode konkrete indlæg, hvor læserne bliver klædt på til at bruge fiffene direkte i deres markedsføring.

For at sparke det hele i gang, så har deltagerne på Marketing Camp gratis adgang i et helt år. Men du kan også nøjes med adgang til Hecata. 1000 kr for 100 artikler.

Online markedsføring er mange ting

Der mange muligheder og vinkler på online markedsføring. Det har jeg erfaret igennem min podcast PotterCut. Podcasten har givet mig et fantastisk netværk af vildt dygtige folk, eksperter med hver sin vinkel på markedsføring på internettet. Dette har fået mig til at forstå, at jeg ikke skal være alene om skrive den ultimative bog om markedsføring. Selvfølgelig skal jeg gøre sammen med dem. Sammen skal vi skrive den ultimative opdaterede e-bog om online markedsføring.

20 skarpe online marketing hoveder.

e-bogen skrives mandag, onsdag og fredag. Hver uge, de næste mange år. De første 9 kapitler er allerede skrevet. Ikke alene bliver det den mest opdaterede e-bog…. Med tiden går det hen og bliver den største….

Artiklerne skrives løbende af 20 eksperter, der alle bliver betalt for at levere kvalitet og brugbare ”take aways” til læserne og deres virksomheder.

Gode emner og vinkler

Her er en lille smag af de emner og forfattere du kan opleve på Hecata.

Michael Aagaard – webtekst magiker. Michaels første indlæg er:

Webtekst – 3 ting du nemt kan optimere for at få flere konverteringer

Din webtekst har en direkte og målbar effekt på din konverteringsrate, og du kan opnå imponerende resultater alene ved at tweake din webtekst. Her får du en guide til 3 ting, der er nemme og oplagte for dig at optimere på dit eget website.

Thomas Rosenstand – søgemaskineoptimeringsekspert og e-bogsforfatter. Rosenstand har lagt ud med et indlæg om Google+.

Hvis du ikke har Google+ på din hjemmeside, har du enten sovet i timen, eller også tilhører du den meget lille og udsøgte skare, der har valgt at ignorere det faktum, at den søgemaskine, der leverer tæt på 95% af alle søgeresultater i Danmark, snart implementerer det koncept, der kaldes “Search Plus Your World” på google.dk også.

Frank Hellerup Madsen er fænomenal til Google Adwords – og seo. I hans første indlæg fortæller han dig, hvordan du kan forbedre sin søgemaskineoptimering ved at bruge Adwords.

Casper Blom er klassens frække dreng. Og det er derfor han er med. Det røber overskriften på Caspers første indlæg: Køb en krop og få et par links.

Thomas Bigum er hamrende stærk på Facebook – og tager fat i det vi alle gerne vil vide: Om der er ROI på Facebook?

Den næste forfatter er endnu et scoop: Mikael Lemberg – vores mand ved Facebook i Dublin. Han står med næsen i bogen og lover nørdede og tekniske indlæg om Facebook.

Christina Klitsgaard fortæller dig, hvordan du bruger dine nyhedsbreve i din markedsføring. Hun lærer dig, hvordan email marketing laver emails om til penge.

Morten Vadskær er nordjysk e-købmand. Hans indlæg tager altid udgangspunkt i ”Show me the money”.

Jacob Kildebogaard ved alt hvad der er værd at vide om Google Analytics. Han kommer med konkrete tips til, hvordan du bruger Google Analytics i din hverdag.

Rasmus Himmelstrup skriver om local search, og hvordan du kan bruge det til at profilere din virksomhed i søgemaskinerne.

Oplev skribenterne Live

Du kan opleve holdet bag Hecata på Marketing Camp 2012. En hel dag om online markedsføring med 24 oplægsholdere. Derudover er der lagt op til en god omgang networking om aftenen.

Hvem synes du vi mangler?

Vi 7 pladser tilbage – og dermed også plads til 7 andre emner. Vi har nogle i tankerne, men endnu ikke fast besluttede. Har du nogen du har lyst til at foreslå – eller mener du tænker kunne være interessante at få dækket? Smid en kommentar eller en mail.