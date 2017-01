Bedste danske podcasts on online markedsføring

Der er ved at være mange gode danske podcasts om online markedsføring og sociale medier. Det er en gave til os der holder af at lytte til kloge danske hoveder, der bevæger sig på det danske markede.

Jeg har samlet nogle af dem som jeg holder af at lytte til. Det gør jeg ved at bruge “Listly” – som jeg er kommet til at holde rigtigt meget af.

Mangler jeg nogen? Smid mig en mail eller en kommentar, så skal jeg sørge for at de kommer på listen.