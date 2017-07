Jeg har lagt en 30 siders dansk manual til Pinnacle Studio DV på min weblog.

Jeg bruger Pinnacle Studio DV ofte når jeg holder kursus i videoredigering. Fordi det er så nemt at gå til, det er et billigt videoredigerings software og den video kvalitet der arbejdes i: ja, den er uden kvalitetstab.

De funktioner du kan savne i Pinnacle Studio DV er muligheden for at korigere i farver, lys, kontrast i video og muligheden for at pille i lyden er sparsomme.

Men skal du primært klippe noget hurtigt sammen, uden alt for megen hokus pokus, så er det et stykke genialt videoredigerings software.

Den manual jeg har lavet finder du i Word format. Du må downloade den og redigere i den, lige så tosset du vil. Det eneste jeg beder om er, at du lige smider en kommentar, så jeg kan vide om den bliver brugt.

Klik her fro at downloade Dansk Manual til Pinnacle Studio DV

Technorati tags: Pinnacle Studio DV, manual