Digital Markedsføring 2012

Jeg laver lige en sniger… der er ikke åbnet for billetsalget endnu, men her er programmet. Følger du mig på Twitter, Facebook eller via min nyhedsmail, lader jeg dig vide når der er billetter.

Der er åbnet for billetsalget på www.dm12.dk . Du skal oprette dig som gæstebruger for at tilmelde dig…

Som noget nyt i år, vil den fælles afslutning bestå af 2-3 konkrete tips fra hver oplægsholder. På den måde får du et og andet med hjem fra alle emnerne.

Nu kan du først lige løbe programmet igennem. 18 oplægsholdere. Det er tirsdag d. 13. november, Nupark i Holstebro.

10 tips til hvordan du markedsfører dit website

10 konkrete tips til hvordan du kan få flere links og mere trafik til dit website. Skaber du indhold der giver værdi til dine besøgende? Du kommer til at høre ord som linkbait og viral content.

Målgruppe: Begyndere

Oplægsholder: Lars Bachmann

Splittest dig til højere konverteringsrate

Vil du gerne have højere konverteringsrate på dit website, og er du ikke kommet i gang med splittests endnu? Så se dette oplæg og lær:

1. Hvad du skal splitteste

2. Hvordan du selv, helt konkret, opretter en splittest

Oplægget vil samtidig være fyldt med konkrete cases fra webshops og rejsebureauer.

Målgruppe: Alle der ikke arbejder koncentreret med splittests i forvejen.

Oplægsholder: Mogens Møller

Din virksomheds brand på Google

Styrer du din virksomheds brand, eller overlader du det til tilfældighederne? Ved du hvad andre finder, hvis de Googler din virksomhed?

Få en introduktion til, hvordan du bedst bruger Google+, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube – ja selv PowerPoint til at styrke din virksomheds brand på internettet.

Målgruppe: Begyndere

Oplægsholder: Ib Potter

Få mest muligt ud af dine Adwords-penge

Annoncering på Google kan være en guldgrube eller et bundløst, sort hul. Kom og få konkrete metoder og tips til at få mest muligt ud af dine penge.

Målgruppe: Begyndere

Oplægsholder: Frank Hellerup Madsen, Den synlige mand

Apps og deres forretningsmodeller

Med udgangspunkt i de mange forskellige forretningsmodeller der eksisterer og eropstået i Apps revolutionen, vil Uffe Koch gennemgå en lang række eksempler på gode og inspirerende apps og deres anvendelser.

Målgruppe: begyndere

Oplægsholder: Uffe Koch, Hugh Lawn

Sådan optimerer du dine call to action-knapper

Dit call to action repræsenterer en af de absolut mest lavthængende frugter på dit website. Med nogle enkelte tweaks kan du nemt opnå forbedringer på 50 – 200%. Kom og få en trin for trin guide til, hvordan du optimerer alt lige fra farve og udformning til selve knapteksten. Du får også tips til, hvordan du tester, om dine optimeringer rent faktisk virker.

Målgruppe: øvede

Oplægsholder: Michael Aagaard, Online Tekstforfatter

Gør telefonen til en central del af din online markedsføring

Telefonen kan være et stærkt værktøj i din online markedsføring. Lær hvordan du får flere kunder og øger troværdigheden i din online markedsføring, ved at integrere telefonen i din markedsføring. Lær hvordan du måler effekt med telefonopkald, øger konverteringsraten i din webshop og får bedre samtaler med dine kunder.

Målgrupper: Øvede

Oplægsholder: Jess Andreas Olsen, Firmafon

Optimér din bundlinje med brugertest!

Er du en af dem der tror at brugertest er til for brugernes skyld? Så går du glip af vigtig omsætning på din hjemmeside. Brugertest er et værktøj, du skal mestre for at arbejde forretningsorienteret med din hjemmeside og sikre en optimal bundlinje. Med fokus på nemme, hurtige og værdifulde brugertest gennemgår vi i dette oplæg, hvilke værktøjer du skal mestre for at få størst succes med din online forretning.

Oplægsholder: Thore Fogh Johansen, Brugertest.nu

Målgrupper: Begynder/øvede

Facebook – sælg på tjenesten hvor salgsgas ikke virker

Har du etableret dig på Facebook, men er i tvivl om hvordan du får udbytte en facebookside med fans? Lær konkrete metoder til at sælge via facebookkommunikation, i et miljø hvor mange har pointeret at salgsgas skal gemmes væk for at få succes. Det passer til dels, mener ekspert ThomasBigum, og giver her værktøjer til at knække koden til den kommunikation, der kan gøre facebookindsatsen tiden og pengene værd.

Denne session er bedst for dig der driver e-handel, men samme læring kan bruges til at drive læsere til en blog eller drive trafik generelt.

Målgruppe: Øvede og nørder.

Oplægsholder: Thomas Bigum

Derfor skal du have en mobil strategi

Mere end halvdelen af alle mobiltelefoner i Danmark er smartphones. Her rår du inspiration til, hvordan du bedst bruger mobilen og QRkoderne som et strategisk middel i din markedsføring til at drive salg – uden det kræver stort budget eller mange ressourcer!

Oplægsholder: Peter Schjødt

Målgruppe: Alle

Vandhaner og toiletkummer i en digital verden

Få del i erfaringerne netbutikken BilligVVS.dk har gjort sig gennem 12 år med e-handel og online markedsføring på nettet – i Danmark, Sverige og Holland. Hvilke online aktiviteter har virket gennem tiden, og hvilke har ikke virket? Hør også hvordan BilligVVS ser digital markedsføring i en netbutik som værende uløseligt forbundet med et stærkt produktfokus og god kundeservice.

Der vil i dette indlæg være rig mulighed for at få en drøftelse af de udfordringer man har som netbutik-ejer der handler med fysiske produkter i Danmark, eller udover grænserne. Og samtidig en drøftelse af de talrige muligheder og værktøjer der ligger os for hånden, som gør nethandel og online markedsføring til det helt rigtige sted at lægge energien i årene der kommer.

Oplægsholder: Peter Vagner Krøjgaard, Billig VVS

Målgruppe: Begyndere

Pinterest – hvorfor alle virksomheder bør have en Pinterestprofil!

En profil på Pinterest er en nem, gratis og direkte vej til øget trafik på din hjemmeside. Og med et interessant billedunivers og det rette engangement er der ikke langt til øget salg direkte fra Pinterest!

Få en god introduktion til hvordan din virksomhed får succes på Pinterest.

Målgruppe: Begyndere

Oplægsholder: Lone Kindberg, KindByNature

Google+ Local – Local Search link building

Google har skiftet Google Places ud med Google+ Local og endnu en gang justeret kriterierne for hvordan du bliver højt placeret i lokale søgninger. Local search er meget mere end klassisk SEO og alle søgeresultater er nu lokale. Få styr på din lokale link building og frem for alt citation building.

Lær hvordan du kommer helt til tops lokalt i søgemaskinerne og hvordan du udnytter dine lokale konkurrenters svagheder til din fordel. Kom foran med Local Search!

Målgruppe: Øvede

Oplægsholder: Rasmus Himmelstrup

Brugerorienteret design i praksis

Kunder køber. Virksomheder sælger. Bliv klogere på forskellen og gør besøgende til kunder. Du får tips og tricks til brugerorienteret design i praksis, og lærer hvordan du sætter kunden i centrum på din webløsning.

Målgruppe: Alle

Oplægsholder: Flemming Klausen, Co3 Webbureau

Tips og tricks fra affiliate-hajens bog

– Ninja tricks fra en affiliate, sådan udnytter vi dit program hvis du sover i timen.

– Hvad skal du betale i provision (eksempler på folk der betaler mere end de får ind)

– Hvad skal du IKKE gøre?

– Adwords og rabatkode tricket!

Det jeg kan diske op med skulle gerne være sådan så dem der har et affiliate program tænker “Oh shit, det har vi ikke tænkt på. Jeg bliver nød til at tjekke at vi ikke laver de samme dumheder”.

Målgruppe: Nørder

Oplægsholder: Casper Schneidereit, xxxxxxx.dk

Negativ SEO – Alle kan blive ramt

Google har i flere omgange rullet opdateringer ud som straffer hjemmesider med en dårlig linkprofil.

Søren Riisager fra Webjuice vil belyse hvordan man arbejder med negativ SEO i Blackhat branchen, hvilke konsekvenser det kan have for dig. Hvilke strategier man bør lægge fremadrettet og hvordan man samler en hjemmeside op som er ramt.

Målgruppe: Nørder

Oplægsholder: Søren Riisager

Postapokalyptisk linkbuilding i Google Zoo

Pandaen og pingvinen er allerede flyttet ind, og hvem bliver mon den næste? Her får du de bedste tips til at styre uden om skærene og komme styrket ud på den anden side. En ting er sikker – Linkbuilding er vigtigere end nogensinde før og du bør ikke lade dig skræmme af små nuttede dyr!

Målgruppe: Øvede

Oplægsholder: Henrik Bondtofte

PageRank sculpting

Hvad er det? Virker det? Er det noget du skal bruge tid på?

PageRank sculpting betyder at man arbejder på at detail-optimere fordelingen af den interne Google PageRank samt ankertekster på forsiden, kategorisider, underkategorisider, produktsider m.v. på dit website. De første mindre kliniske SEO-tests vi lavede herfor viste at det fortsat er noget man skal arbejde på, så vi har herefter igangsat en large scale klinisk SEO-test fordelt på en række subdomæner med hver 800-900 sider. Opsætningen af denne denne store PageRank sculpting test samt resultaterne herfra bliver for første gang afsløret til DM12.

Målgruppe: Nørder

Oplægsholder: Grosen Friis