Den sværeste del ved at podcaste er, at producere din lydfil og forberede den til iTunes… på den ”rigtige” måde. Det ved jeg fra personlig erfaring, men også fra mange andre danske podcastere.

Det bedste jeg kunne gøre for at fremme det danske podcast miljø er, at lave en ”Sådan gør du” Guide…

Gratis podcast tool

Lad mig starte med at henvise dig til et online tool, jeg lige har fundet. Det er superfedt, nemt at bruge… og så er det gratis.

Aphonic er guld værd. Kort fortalt, så uploader du din lydfil, og værktøjet optimerer din lydfil til podcast.

Her er nogle af de gode features:

Du kan automatisere en intro og outro. Super lækkert, hvis du laver en ”her og nu” podcast direkte fra din Smart Phone.

Den metadata du skal bruge til iTunes – den kobler du på her. Lige fra ”Cover Art” til titel og beskrivelse. Det ved jeg rigtig magne har svært ved at finde ud af.

Chapter Marks – du kan dele din podcast op i kapitler. Det er super Nice… og brugervenligt.

Automatisering af, hvor slutfilen skal ligge. Dropbox eller en server. Igen – super hvis du er ”on the move”.

Forbedring af din lyd. Den kan fjerne støj (vil jeg generelt ikke anbefale pr automatik) – og vigtigst af alt: den er en leveler, så din lydniveau er ens podcasten igennem.

Det er klart det bedste tool jeg længe har set.