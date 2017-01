Elsker du at hade Hashtags? Det skal du lade være med. Bruger du dem rigtigt, vil du også kunne få 488.487 eksponeringer af din virksomhed eller dit projekt.

Det har jeg gjort.

Det kostede mig ikke en krone…

Det giver dit produkt troværdighed … (når der er andre end dig, der siger det er godt)

Og så er det noget konkurrenterne ikke kan betale sig fra …

Lad mig forklare …

Ultra kort om MarketingCamp

Tallene er fra konferencen MarketingCamp. Hvert år samler jeg 24 af de skarpeste hoveder indenfor online markedsføring, og lokker dem til at dele deres bedste tips med de 380 deltagere til konferencen.

I år var så 4. gang at der var MarketingCamp.

Som med alt andet, så skal sådan et event markedsføres. Og den bedste (og billigste) markedsføring der findes, er ”mund til mund”.

Ja, men det skal nok komme af sig selv, hvis bare mit produkt og service er i top.

Det har du nok ret i.

Men der er vildt meget at hente ved at ”hjælpe” dine kunder med at sprede ordet.

Enter: Hashtag.

Venner for en dag

Mange af de 380 deltagere til MarketingCamp, følger ikke hinanden på Google Plus, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Ja, nogen af dem er slet ikke på Twitter.

Men i dagene op til-, under- og efter MarketingCamp, er det lærerigt og sjovt at dele sine oplevelser med andre. Og selvfølgelig også finde ud af hvad de andre fik ud af dagen.

Og det er her at brugen af Hashtag er hamrende effektiv. Når vi alle i forbindelse med MarketingCamp bruger det samme Hashtag, nemlig #mc15dk

Det smarte ved at bruge et Hashtag er, at du kan søge det frem. Også hos dem du ikke allerede kender.

Du kan være ligeglad med om de andre bruger Instagram, Twitter eller Google Plus. Fordi du kan bruge tools som Walls.io eller TagBoard til at søge alle opdateringerne frem.

Desværre er Facebook og LinkedIn lidt nogle hængerøve på området. Så pyt med dem.

Altså, en super måde at holde sig opdateret på. For ikke at glemme det netværk du kan opbygge med ligesindede nørder.”

“Jamen, jeg hader Hashtags”

Åh nej, det må du altså ikke gøre. Så er det fordi du følger de forkerte tags – eller følger dem, der bruger det på en anden måde.

Mange bruger Hashtags som en slags ”mumlen”. Som i eksemplet her:

Hashtags er fantastiske #HvisAlleAndreBlotKunneFindeUdAfAtBrugeDem #fjolser

Det giver også sund fornuft at bruge dem på den måde. Men så kan jeg godt forstå det er svært at se værdien af Hashtags 😉

Og det er her guldet ligger

Her er det smarte. Ved at skabe de rigtige rammer, fik jeg 221 af de 380 deltagere til at fortælle om MarketingCamp på de sociale medier.

Det er jo egentligt ikke mange. 221.

Men se lige tallene.

De 221 lavede i snit en 3 opdateringer, som nåede 140.743 forskellige hoveder i deres netværk.

Nu er det desværre ikke alle 140.743 der har set opdateringerne. Det er 140.743 der potentielt set kan have set opdateringerne.

Da de 221 har lavet flere opdateringer, kan alle opdateringerne potentielt set, have været vist 488.487 gange.

Det gælder ikke. Det var jo en online markedsføring konference!

Point taken. Jeg har nok lidt en kant her.

Men jeg kan nævne de første 50 af min kunder, der meget nemt kunne bruge fidusen.

Tag dit #

Kort sagt, så er et godt Hashtag lige så meget værd, som et godt domæne navn.

Jeg har valgt #mc15dk

mc for marketingcamp

15 for i år

og dk for ikke at komme i klemme med udenlandske tags.

Markedsfør dit # (Hashtag)

Dit Hashtag skal markedsføres fra dag 1. Det skal være på websitet, nævnes i dine nyhedsmails, bruges på de sociale medier, være med i din folder, navneskilte, bannere, Roll Ups … jepper – over det hele.

Og så skal du give dine brugere en god grund til at bruge dit Hashtag.

Op til MarketingCamp har jeg flittigt reageret og svaret på de opdateringer, der har brugt tagget.

Jeg startede konferencen ved at gøre opmærksom på tagget.

Jeg lavede en lille konkurrence.

Og jeg brugte selv tagget flittigt under hele forløbet.

Ja, jeg har brugt tid på det.

Men jeg kan ikke tænke på andre måder, at få 221 fagfolk til at sprede det glade budskab.

Fint nok at det ikke har kostet mig en krone. Men som sagt, så er det heller ikke noget du kan betale dig fra.

Og det gør det værdifuldt – og unikt.