Hvor mange læsere har andre blogs?

Der er dem, der skilter med hvor mange læsere, der abonnere på deres blog – og så er der dem der ikke gør. Her er, hvordan du kan snige dig til at se, hvor mange læsere en blog har….. hvis den bruger Feedburner som feedleverandør.

Jeg bruger Feedburner til min blog i WordPress. Det giver mig en række muligheder for at ”style” min feed. Men specielt interessant er det, at se hvor mange, eller få, der abonnerer på min blog, hvad de læser, reagerer og klikker på.

Hvis en blog bruger Feedburner, er her et lille trick du kan bruge til at ”liste” antallet af abonnenter ud af feedet.

Feeds på Feedburner har en adresse som feeds.feedburner.com/danmark . For at få antallet af læsere til feedet, skal du blot tilføje et ~fc/ til ur’len. I mit tilfælde vil det være feeds.feedburner.com/~fc/danmark

Ta, taaaah – her er antallet af læsere til min blog.

Tricket fundet på Digital Inspiration