Marketing Camp 2012

Det var med hjertet i halsen at jeg d. 19 april sparkede den første Marketing Camp i gang. Jeg var vildt spændt på om jeg havde fundet de rigtige oplægsholdere.

Det var jeg fordi, hele tanken bag Marketing Camp ikke er, at samle dem der plejer at holde oplæg. De kan opleves så mange steder rundt om i landet.

Oplægsholderne på Marketing Camp skal være dem der har fingrene i sager lige nu og her. Det går så hamrende stærkt i indenfor online markedsføring, at det skal være eksperter der arbejder med emnerne lige nu. Jeg er primært gået efter eksperter, jeg ved har indsigten, fingeren på pulsen og kompetencerne. Og så er det spændende, om de rent faktisk kan holde oplæg og lære fra sig!!! Og det kunne de!

24 oplægsholdere med hvert sit speciale indenfor online markedsføring gav den hele armen –og det summede af aktivitet – også i pauserne.

Her kan du opleve lidt af stemingen og høre hvad nogle af deltagerne synes om dagen.

1000 tak til alle jer der var med til at gøre det til en rigtig god dag. Håber at I fik en hel masse med jer hjem. For det er det Marketing handler om: konkrete ”Take Aways” som du kan bruge i din egen online markedsføring.

Der bliver helt sikkert en Marketing Camp 2013. Hvis du vil være blandt de første der får mulighed for ”Early Birdy” billetter til Markering Camp 2013, så tilmeld dig min nyhedsmail eller tag et kik på www.marketingcamp.dk , se programmet for i år, læs hvordan andre oplevede dagen og tilmeld dig nyhedsmailen der.