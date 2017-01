MarketingCamp 2015 – konferencen om online markedsføring

Det er mange måder at lære om online markedsføring. Du kan følge blogs, abonnere på nyhedsmails, følge Facebooksider, lytte til podcasts, tage på kurser…. og du kan tage på konferencer. Der er Pro & Cons ved alle formater… men fælles for dem alle er: at du skal have noget du kan bruge her og nu! Er det ikke rigtigt?

Konferencer om online markedsføring handler ofte om “alt det der kommer” og om, hvordan de store brands “har gjort det”.

Og det er hamrende spændende. At sidde i helikopteren og skue ud i fremtiden.

Men for langt de fleste af os, er der så meget at hente ved at bruge de tekniker og tools der allerede er tilgængelige. Mulighederne er mange – og der er vildt meget at hente. Nu. Med det samme.

Netop derfor arrangerer jeg online marketing konferencen MarketingCamp.

MarketingCamp er 24 af de bedste indenfor online markedsføring. Det er danske eksperter, som arbejder for danske virksomheder – og somsidder med fingrene i skidtet. De ved hvad der virker. Lige nu.

Det er 24 online marketing eksperter, med hver sin vinkel på online marketing.

Og for at blive oplægsholder på MarketingCamp, så skal de dele deres bedste tips med dig. Noget som du kan tage hjem og bruge med det samme.