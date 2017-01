Jeg får rigtig mange henvendelser om, hvilket udstyr jeg bruger når jeg podcaster på PotterCut – og hvilket udstyr jeg anbefaler andre at købe, hvis de skulle kaste sig over at podcaste.

Mikrofoner til at podcaste med.

Jeg bruger Zoom H-4n som optager. Den koster ca. 2200 kr. – og er nok lidt over kill for mange. Jeg har valgt Zoom H-4n fordi den har alle de inputmuligheder der er brug for: 2 XLR, 2 Jack stik og et minijack. Bedst af alt er den indbyggede mikrofon – som er helt fantastisk.

Har du ikke brug for de mange indgange anbefaler jeg at du nøjes med Zoom H-1 til ca. 650 kr. Den er lille, lækker og hamrende nem at bruge. Sørg for at købe de ekstra ting der følger med i pakken – bestemt pengene værd.

Jeg er glad for at bruge digital optagere i stedet for at optage direkte ind i computeren. Det giver en bevægelsesfrihed og flere muligheder – samtidigt med at du til enhver tid kan bruge den som USB mikrofon også.

Hvis du hellere vil have en løsning hvor du optager direkte ind i computeren, så er der tre mærker der gør det godt. Det er Rode, Blue og T.Bone.

Rode har den der hedder Rode Podcaster. Den koster ca. 1100 kr. Her er et ”bundle” hvor du får et popfilter og et stativ med.

Blue har et rigtigt godt ry – og så er de kreative i udformningen. En god begynder usb mikrofon er Blue Snowball til ca. 650 kr. Personligt ville jeg vælge at bruge ca. 1000 kr. på storebroderen Blue Yeti. Her får du lidt mere bund i lyden. Smækker du en ”Blue The Radius” og et godt stativ oven i, så går du i hvert fald ikke ned på udstyret.

T-Bone har et rigtigt godt begyndersæt til ca. 900 kr. T.Bone SC450 med stativ og popfilter.

Lyd er mere end en god mikrofon

Én ting er en god mikrofon – noget andet at optage i de rigtige omgivelser. Her er der en række ting der kan hjælpe dig.

The T.Bone Micscreen er lækker. Den koster cirka 660 kr. Den tager rigtig mange refleksioner – ikke alle, du skal stadig være i et rum med bløde omgivelser, men den tager rigtige meget. Den skal sidde på et stativ – og du skal lige være opmærksom på, at den fatning der sidder på, ikke passer til alle mikrofoner.

Et billigere alternativ er at investere ca. 250 kr. i 4 ”moderne æggebakker”. De er 1×1 meter. Med dem på de nærmeste hårde flader, får du en helt anden lyd.

Kender du alternativer og gode steder at købe podcast udstyr, så smid endeligt en kommentar. Jeg har udelukkende henvist til Thomann i indlægget her, fordi det er der jeg har handlet og har haft en fantastisk god oplevelse hver gang. Et andet sted jeg er glad for er Podconsult. Det er danske Karin Høgh der er fantastisk til at finde små dimser til at podcaste med.