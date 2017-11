En gang om året er vi en flok podcastere der mødes. Vi mødes for at sparke dæk (tale om udstyr), for at inspirere hinanden – og ikke mindst – få inspiration fra nogen af dem der gør det rigtigt godt.

PodcastCamp er et Non Profit arrangement for dig der allerede er godt i gang med at podcaste. Og som gerne vil blive bedre.

Inspiration fra dygtige podcastere

I år får vi inspiration af Anders Høeg Nissen. Ham fra Harddisken. Ham med den helt fantastiske stemme. Anders er vildt dygtige til at lave “montager”. Det er noget vi glade amatører kunne være bedre til.

Susanna Maria Sommer er fra P1 Podcaster. Hun kommer med oplægget “Formfif og fortællingstricks”. Susanna kommer med 10 enkle råd til hvordan du kan gøre din podcast til en større og bedre lytteoplevelse.

Derudover kommer der oplæg fra podcaster Ib Potter – PotterCut, Eric Ziengs fra Help Marketing, Leif Carlsen fra Social Selling, Anders Guldberg, Leon Birdi og Martin Swanholm.

PodcastCamp

Har du tid og lyst til at bruge en hel dag og aften sammen med andre danske podcastere? En dag hvor der sparkes dæk og deles erfaringer? En dag hvor du lærer de andre danske podcastere at kende? Så er PodcastCamp måske noget for dig.

En dansk podcast konference for danske podcastere.

Hvis du har tid og lyst, kan du læse mere om konferencen på PodcastCamp.