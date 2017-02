Bedste podcast episoder fra PotterCut

Har du fået taget hul på at lytte til podcast?

Det bør du overveje. Der er masse at hente – og det fedeste er, at du kan gøre det mens du kører bil, cykler, går en tur, træner eller er blevet sendt i haven.

Du kan starte her. Her er de 10 episoder af PotterCut der har fået flest downloads i 2012. Hvis du har et Apple produkt kan du med fordel abonnere på PotterCut via iTunes. Så er du sikker på at få den sidste nye podcast med dig.

Klik her for at abonnere via iTunes.

Du kan også se hvad andre synes om podcasten inden du kaster dig ud i det. Her er 66 anmeldelser fra iTunes.

Her er de 10 mest downloadede episoder af PotterCut.

Adwords der virker

Frank Hellerup Madsen

Downloaded 13.214 gange

Hør podcasten om Adwords

Affiliate Marketing

Anders Saugstrup

Downloaded 5774 gange

Hør Anders Saugstrup om Affiliate Marketing

Remove The Background

Thomas Kragelund

Downloaded 5645 gange

Hør podcasten om Remove The Background

7 ting du som e-købmand bør have styr på

Morten Vadskær

Downloaded 5458 gange

Hør e-købmanden Morten Vadskær

7 dødssynder i email marketing

Christina Klitsgaard

Downloaded 5254 gange

Email marketing tips og tricks

Video markedsføring

Jens Dalsgaard

Downloaded 5071 gange

Podcast om video markedsføring

Markedsføring med Facebook

Thomas Bigum

Downloaded 4918 gange

Markedsføring med Facebook

Markedsføring med apps til smartphone

Jacob Møller

Downloaded 4829 gange

Hør om apps

Split test og brugertest

Mogens Møller

Downloaded 4427 gange

Find guldet på dit website

Firmafon

Niklas Stephenson

Downloaded 4199

Hør historien om Firmafon